Москва, , 16:48 — REGNUM Правительство России имеет уникальный возможность поработать с огромными ресурсами для реализации национальных целей развития. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

«Это очень большая, масштабная работа. Она очень важна, потому что другого шанса, другого объёма денег, который мы сконцентрировали для достижения национальных целей развития, на ближайшие годы, а может быть и десятилетия, не удастся сконцентрировать», — заявил Путин.

«Здесь важно очень качество работы и своевременность не только принятия решений, но и их реализации — доведение до логического решения и получения результата, которым должно быть состояние экономики и самочувствие наших граждан», — подчеркнул он.