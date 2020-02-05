Рига, , 16:47 — REGNUM В международный день борьбы против заболевания раком представитель Национальной службы здоровья (NVD) Синтия Гулбе призвала жителей Латвии шире использовать оплачиваемые государством мероприятия по профилактике и ранней диагностике раковых заболеваний. Об этом пишет портал Diena.lv.

В прошлом году, по ее данным, лишь 40% женщин из всех кому было отослано приглашение прошли оплачиваемое государством обследование и скрининг на рак шейки матки и молочной железы. Лишь 11% мужчин и женщин в возрастной группе от 50 до 74 лет прошли обследование на предмет рака кишечника.

Напомним, с 2009 года в Латвии действует программа, финансирующая скрининг шейки матки каждые три года для женщин в возрасте 25−70 лет, проведение маммографии каждые два года для женщин в возрасте 50−69 лет и обследование по раку кишечника раз в год для всех в возрасте от 50−74 лет.

Рак толстой кишки — третий по распространённости среди всех онкологических заболеваний в Латвии, и только в 32% случаях он диагностируется на ранней стадии. Из обследованных в рамках государственной программы в 2019 году 70 000 человек в 2,6% случаев результат был положителен.