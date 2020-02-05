Орехово-Зуево, Московская область, 5 февраля 2020, 16:53 — REGNUM В подмосковном Орехово-Зуеве 33-летняя родила одиннадцатого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Как заявила заведующая родильным домом Вера Калинина, роды прошли без осложнений, новорожденная весит 3070 г, рост 51 см. Сейчас ребенка готовят к выписке.
Роды стали одиннадцатыми для женщины — близнецов у нее ни разу не было. Дома у нее остались пять сыновей и пять дочерей. Самому старшему ребенку 13 лет.