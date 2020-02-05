История вопроса

Проблемы многодетных семей в России складываются из нескольких факторов, таких как низкие доходы при высоких расходах. Семья с тремя и более детьми при двух работающих родителях даже со средней зарплатой оказывается за чертой бедности. Ситуация усугулбляется из-за нехватки детских садов, что приводит к тому, что один из родителей физически не может выйти на работу. Крайне острой остаётся вопрос с жильём, хотя его и пытаются решить при помощи материнского капитала.