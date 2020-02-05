Махачкала, , 16:49 — REGNUM Цены на медицинские маски в Дагестане выросли в среднем на 650% на фоне вспышки коронавирусной инфекции. Такой рост цен стал самым серьезным во всей России, сообщил 5 февраля в интервью телеканалу «Россия-24» заместитель руководителя ФАС РФ Андрей Цариковский.

«В тех регионах, где действительно существует угроза появления коронавируса, то есть, находящихся рядом с КНР, рост [цен на медицинские маски] есть, но он достаточно незначителен. А самая высокая зафиксированная на данный момент цена с завышением у нас была в Республике Дагестан — 650%», — сказал Цариковский.

Такое завышение цен во время чрезвычайных ситуаций он назвал экономическим мародерством. Специалист отметил, что часто это происходит по договоренности аптечных сетей, а значит их действия подходят под понятие картеля. Соответственно, к ним могут быть применены меры антимонопольного регулирования, в том числе наложены крупные штрафы.