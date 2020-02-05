Архангельск, , 16:37 — REGNUM Инвестор скандального проекта «Экотехнопарк «Шиес» компания OOO «Технопарк» судится за право построить на объекте линию электропередач (ЛЭП). Сегодня в Архангельском арбитражном суде состоялось первое заседание по иску компании к администрации муниципального образования «Урдомское», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Местные чиновники отказали инвестору в строительстве ЛЭП еще в октябре 2019 года, мотивируя, в частности, решение тем, что это противоречит генплану муниципального образования и условиям аренды участков — на месте предполагаемого полигона пока не разрешено строить капитальные объекты.

Защита «Технопарка» доводы чиновников опровергает. По их словам, представители администрацию ссылаются на старый геплан, а новый, утвержденный в 2019 году, предусматривает строительство ЛЭП.

Рассмотрение дела по существу начнется в марте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Арбитражный суд Архангельска удовлетворил требования муниципалитета и постановил снести построенные на Шиесе объекты. Инвестор завил, что обжалует решение суда.