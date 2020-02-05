Москва, , 16:28 — REGNUM Правительство должно оперативно принять нормативную базу для выполнения обозначенных в послании решений по части материнского капитала и выплатам семьям с детьми. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

«Прошу правительство оперативно подготовить и принять необходимую нормативную базу, наладить работу на местах. Прежде всего это касается выплат семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет, о чём в послании было сказано — включительно, которые начинаются с этого года. Мы договорились, что с 1 января начнём отсчёт этих выплат. Все формальности нужно отработать максимально быстро, чтобы люди оформили права на такую выплату без волокиты, в том числе с помощью дистанционной подачи заявлений», — заявил Путин.

«Такой же чёткости жду и в реализации решения по обновлённой программе материнского капитала, по организации горячего питания для школьников в младших классах и по другим инициативам, которые были высказаны, сформулированы в послании Федеральному Собранию», — подчеркнул он.