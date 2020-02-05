Сатка, Челябинская область, , 16:25 — REGNUM В челябинской Сатке примерно 50 сотрудников скорой помощи вышли 5 февраля на массовый пикет. Они потребовали вернуть им прежние доплаты, пишет Накануне.Ru.

Граждане отмечают, что вынуждены работать на полторы-две ставки. Приходится не только содержать семьи, но и платить кредиты. При этом сотрудникам снизили надбавку за работу в ночь со 100% до 20%, затем, правда, подняли до 50%. Также снижены доплаты за стаж — с 80% до 15%. Таким образом, даже при работе на полторы-две ставки в целом у них выходит невысокий доход.

Цены при этом растут, жизнь вообще дорожает, а зарплата не поднимается, негодуют медики. Молодёжи в связи с этим практически нет.

«Правильно говорят — кадровый дефицит, так он и будет, за что идти на «Скорую помощь»? Держаться-то не за что», — говорит одна из медиков.

Ранее граждане обращались в областной минздрав. Но там не заметили снижения зарплат.