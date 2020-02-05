Волгоград, , 16:27 — REGNUM Виновным в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения, признали 5 февраля бывшего директора МКП «Горпитомник» Волгограда, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Мужчину уличили в завышении данных о количестве отловленных собак.

Подчинённые директора по его приказу в ноябре-декабре 2017 года составили акты об отлове 838 животных вместо фактических 153. На основании подложных документов организация из городского бюджета получила более миллиона рублей. Бывший директор признал свою вину.

Суд приговорил его к 1,4 года лишения свободы в колонии общего режима с запретом на два года занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Он взят под стражу в зале суда, приговор ещё не вступил в законную силу.