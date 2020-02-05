Москва, , 16:20 — REGNUM В России необходим прорыв в дебюрократизации по всем направлениям государственных услуг. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

«Словом, я жду, уважаемые коллеги, от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям. Это залог доверия со стороны граждан, в целом повышения темпов и качества работы по национальным проектам и целям развития», — заявил Путин.

По его словам, граждане должны наглядно увидеть, насколько комфортнее, проще и удобнее можно «получить государственную и муниципальную поддержку или услугу, завести новое дело».

«Здесь важно добиться сквозного повышения эффективности работы, ускорить прохождение документов и управленческих решений, рачительно использовать финансовые средства», — подчеркнул он.