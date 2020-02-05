Ульяновск, , 16:17 — REGNUM В Ульяновске планируют поставить памятник в честь жителей города, которые в годы Великой Отечественной войны служили юнгами на боевых кораблях. Решение об определении места под размещение памятника планируется принять на градостроительном совете, сообщается на сайте городской администрации.

В Ульяновске установят памятник «Юнгам Северного флота». Проектно-сметную документацию разрабатывает МБУ «Стройзаказчик». В настоящее время скульптор Олег Клюев подготовил эскизный проект, «Стройзаказчик» провёл топографическую съёмку парка имени Александра Матросова, где предполагается установка памятного сооружения. Парк примечателен тем, что здесь собирались и отправлялись на службу юнги.

Памятник планируется установить около фонтана. Окончательное решение будет принято на заседании градостроительного совета, которое состоится 6 февраля.

Ранее писатель Нина Дубовик обратилась к губернатору Сергею Морозову с предложением увековечить память молодых ульяновцев, которые в годы Великой Отечественной войны служили юнгами на боевых кораблях и судах обеспечения Северного флота.

Напомним, в 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Ульяновская область присоединится к проекту «Улица Победы», которая направлена на ремонт и благоустройство улиц, связанных с Победой в Великой Отечественной войне.