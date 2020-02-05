Цхинвал, , 16:19 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Осетии (ЮО) Дмитрий Медоев прокомментировал сообщения, которые распространяют СМИ Грузии и Европы. Его обращение 5 февраля опубликовало агентство «Рес».

По словам главы южноосетинского МИД, в распространении несоответствующей действительности информации участвуют организаторы «мягкой силы», которые выделяют средства для оказания в Грузии особых медицинских услуг для жителей приграничных районов Южной Осетии.

«Менеджерами этого проекта придумываются жуткие для восприятия евро-грузинским обывателем сюжеты чуть ли не массовой гибели населения», — заявляет Медоев.

Он также отмечает, что указанные медицинские услуги оказываются за счет зарубежных поступлений, а не из грузинского бюджета и не доступны для жителей Грузии, так как задача состоит в том, чтобы оказывать давление на жителей Южной Осетии.

«Эти средства не должны использоваться реализаторами данного проекта на содержание аппарата сомнительных структур или же шантаж больных людей и их родственников при обращении за помощью», — отметил глава МИД.

Он также заявил, что 25% жителей Южной Осетии, обращавшихся в Грузию за медицинской помощью, в 2018 — 2019 годах скончались.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2019 года грузинская сторона установила на территории Южной Осетии возле села Уиста (Цнелис) свой блокпост. Для обеспечения мер безопасности в сентябре Цхинвал закрыл пограничные пункты пропуска на границе с Грузией в данном районе.

На это в грузинских и западных СМИ была поднята информационная волна о якобы тяжелом положении жителей приграничных районов Южной Осетии, из-за того, что они не могут попасть на лечение в Грузию. В феврале Цхинвал частично решил временно открыть пункты пропуска для отдельных категорий граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Осетии собирают материал для фотовыставки о геноциде