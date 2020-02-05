Москва, , 16:13 — REGNUM Федеральное правительство должно наладить тесное сотрудничество с региональными властями и муниципалитетами, а также НКО и общественными организациями для достижения национальных целей. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

«Подавляющий массив конкретных мероприятий и инициатив реализуется на уровне регионов и муниципалитетов. Нужно находиться в прямом тесном контакте с коллегами на этом уровне управления, с некоммерческими организациями, с гражданами напрямую работать, с субъектами Федерации», — заявил Путин.

«Очень рассчитываю, что правительство вместе с региональными управленческими командами использует наиболее эффективные механизмы и практики достижения национальных целей развития», — подчеркнул он.