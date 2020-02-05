Калуга, , 19:08 — REGNUM 37-летний безработный житель Калуги обвиняется в публичном оправдании терроризма. Об этом 5 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Мужчина изготовил и разместил на своей странице в социальной сети публикации о террористическом акте. Свои тексты он снабдил одобрительными личными комментариями о лице, совершившем данный террористический акт. Преступление было выявлено управлением ФСБ России по Калужской области.

В ходе следствия обвиняемый свои действия не комментировал, давать показания отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Уголовное дело направляется в суд. Обвиняемому за публичное оправдании терроризма грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

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