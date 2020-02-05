Москва, , 16:11 — REGNUM Среди граждан России, которые эвакуированы из эпицентра распространения коронавирусной инфекцией в Китае, не выявлено никого инфицированного данным заболеванием. Об этом 5 февраля рассказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе совещания членов правительства с президентом России Владимиром Путиным.

«Сегодня в Тюменскую область прибыло два борта, вывозящие граждан, которые были на территории Уханя и провинции Хубэй. Это 144 гражданина. Из них 128 граждан Российской Федерации, 16 граждан Содружества Независимых Государств. Из Белоруссии 10 человек, Армении — 1 человек, Казахстана — 3 человека и Таджикистана — 1 человек. Все они изолированы на 14 дней в тюменском лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» и обследованы на выявление коронавирусной инфекции. Заболевания ни у кого нет», — сказала Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер правительства Татьяна Голикова заявила, что на данный момент на территории России зафиксировано только два случая заражения новой коронавирусной инфекцией, новых нет.