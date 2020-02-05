Симферополь, , 16:10 — REGNUM В водохранилищах недостаточно воды, чтобы круглосуточно обеспечивать Симферополь. Об этом на своей странице в Facebook 5 февраля написала глава администрации города Елена Проценко.

«Запасов воды в поверхностных водохранилищах, которые питают Симферополь, недостаточно, чтобы круглосуточно и бесперебойно обеспечивать город. Их хватит на период от 90 до 100 дней», — уточнила Проценко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды. Аянское водохранилище сейчас наполнено примерно на 700 тыс кубометров при полной наполняемости в 3 млн кубометров, Симферопольское водохранилище — на 11,7 млн кубометров при наполняемости 35 млн, Партизанское водохранилище — на 11,4 млн.

Об этом: В Симферополе запаса питьевой воды осталось на 100 дней