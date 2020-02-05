Париж, , 16:04 — REGNUM В Институте Пастера, французском частном научном институте в Париже, около пятидесяти ученых изучают коронавирус 2019-nCoV, который стал причиной гибели около 500 человек в Китае, передает BFM TV.

«В лаборатории мы сможем понять, проанализировать последовательность вируса, его структуру, сделать биохимию, понять, как это работает, какую клетку он заражает», — объяснил Фредерик Танги, руководитель инновационной лаборатории в Институте Пастера.

«Результаты клинических испытаний будут получены в конце лета 2021 года, что позволит начать вакцинацию осенью 2021 года», — пояснил профессор Кристоф Д'энферт, научный директор института.

Напомним, в настоящее время над вакциной от коронавируса 2019-nCoV работают многие лаборатории по всему миру. Чтобы ускорить процесс, Институт Пастера призвал жителей сделать пожертвования.