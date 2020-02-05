Москва, , 16:02 — REGNUM Закрытие аптек в наказание за взвинченные цены на медицинские маски никак не отразится на доступности лекарств для населения. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

«У нас аптечная сеть довольно обширная, даже в известной степени, может быть, избыточная. Поэтому если два-три заведения таких закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения препаратами точно не будет. Но надо реагировать», — заявил Путин.

Президент призвал закрывать аптечные сети, которые, пользуясь ажиотажем из-за эпидемии коронавируса, решили повысить цены на медицинские маски в десятки раз.

«Лицензию отбирать у них надо, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться… Надо выявить таких, просто по каждой организации, и принять решение, чтобы не повадно было в следующий раз», — указал президент.

Как отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, некоторые аптеки подняли цены до 70−100 рублей, в то время как до Нового года одна маска продавалась за рубль и пятьдесят копеек.