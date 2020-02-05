Ташкент, 5 февраля 2020, 16:02 — REGNUM Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана предотвратили незаконный вывоз иностранной валюты в сумме эквивалентной 3,6 млрд сумов ($378 тыс.), передает телеканал «Узбекистан 24».
Управление СГБ по Андижанской области совместно с пограничными войсками Узбекистана пресекло незаконный вывоз $200 тыс. и 4,1 млн рублей в Киргизию. Деньги пытался провезти 31-летний уроженец города Карсу.
Еще один случай незаконного вывоза валюты был пресечен в Касансайском районе Наманганской области Узбекистана. Злоумышленник пытался незаконно вывезти в Киргизию $119,9 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября сотрудники государственного таможенного комитета Узбекистана задержали на посту «Джартепа» женщину, которая пыталась вывезти ювелирные изделия на $1449.
Читайте также: Таджикские таможенники пресекли попытку вывоза $100 тыс. в Узбекистан