Ставрополь, , 16:08 — REGNUM Бывший следователь полиции Ставрополя и адвокат были задержаны силовиками при попытке получить крупную взятку от матери обвиняемого в обороте наркотиков. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе СК РФ по Ставропольскому краю.

Фигурантами дела стали бывший старший следователь по особо важным делам отделения по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия следственного управления МВД России по Ставрополю и адвокат краевой коллегии адвокатов. Первому вменяют в вину получение взятки, второму — посредничество во взяточничестве.

Установлено, что следователь через адвоката предложила матери обвиняемого по делу о незаконном обороте наркотиков за 1 млн 750 тыс. рублей прекратить уголовное преследование против ее сына.

О вымогательстве взятки женщина сообщила в региональное управление ФСБ России, сотрудники которого задокументировали факт получения адвокатом требуемой суммы. В настоящее время подозреваемые заключены под стражу.

Между тем пресс-служба краевого главка МВД сообщила, что по данному факту была проведена проверка, по результатам которой сотрудница полиции уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, ее непосредственный руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности.