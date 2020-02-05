Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM Петербургские чиновники задумали ввести ограничение скорости движения транспорта в центре города до 40 км/ч, соответствующее предложение поступило от администрации Центрального района города в Смольный, сообщает 5 февраля телеканал «Санкт-Петербург».

Ночной Невский Дарья Драй © ИА REGNUM

В настоящее время на Невском проспекте действет обычный для населенных пунктов скоростной режим, с максимальной скоростью в 60 км/ч. Однако многочисленные аварии и ДТП, в том числе со смертельным исходом, дали повод чиновникам изучить возможность снизить скоростной режим на главной магистрали Петербурга. По данным ГИБДД, ежедневно на Невском сотрудники Госавтоинспекции составляют от 50 до 70 протоколов о нарушениях ПДД.

По словам главы администрации Центрального района Максима Мейксина, предложение района об ограничении скорости может вступить в силу уже осенью этого года.

Отметим, в августе 2019 года Госавтоинспекция предложила установить вдоль проезжей части Невского проспекте металлические ограждения в целях безопасности пешеходов. Однако инициативу не поддержали в Смольном, поскольку эта мера не только не решит проблемы, но и изменит исторически сложившееся объемно-пространственное и планировочное решение исторической застройки центра города.

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Еще одной идеей было — установить светоотражающие столбики, которые было бы видно, как в темное время суток, так и в непогоду. Пилотный проект был установлен на «островке безопасности» на пересечении Невского и Адмиралтейского проспектов.

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