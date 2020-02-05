Екатеринбург, , 15:57 — REGNUM Новая мечеть на екатеринбургской Сортировке не будет приносить неудобств местным жителям. Об этом сообщает «Ура.ру».

Как заявил изданию помощник главы Духовного управления мусульман Свердловской области Наркис Карамов, среди жителей микрорайона «гуляют страшилки» о громких звуках, которые якобы будет издавать мечеть.

«У нас сложилась традиция приглашать к молитве внутри мечети, а громкоговорители используются только дважды в год — в дни крупнейших мусульманских праздников», — сказал религиозный деятель.

Кроме того, на территории мечети не будет «никаких жертвоприношений», добавил Карамов.

Как сообщало ИА REGNUM, новую мечеть посвятили годовщине Великой Победы. Религиозный объект откроют на днях.

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