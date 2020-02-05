Москва, , 15:59 — REGNUM На данный момент на территории России зафиксировано только два случая заражения новой коронавирусной инфекцией, новых нет. Об этом 5 февраля рассказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе совещания членов правительства с президентом России Владимиром Путиным.

«На текущий момент в России, как и было ранее, выявлено только два случая, новых нет», — сказала Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании с правительством России сообщила, что чартерные рейсы между Китаем и Россией прекратятся с 14 февраля.