Москва, , 15:54 — REGNUM Аптечные сети, резко повысившие цены на медицинские маски на фоне новостей о коронавирусе, должны быть наказаны. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

«Лицензию отбирать у них надо, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться… Надо выявить таких, просто по каждой организации, и принять решение, чтобы неповадно было в следующий раз», — заявил Путин.

Как отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, в отдельных аптечных сетях регистрируется рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты.

«Некоторые аптеки подняли цены до 70−100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за рубль и пятьдесят копеек. Это беспрецедентный рост, и поэтому на ближайшем заседании оперативного штаба мы послушаем Федеральную антимонопольную службу», — отметила она.