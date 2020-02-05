Москва, , 15:54 — REGNUM Возможность использования новых трёхзначных кодов регионов на автомобильных номерах введена на долгосрочную перспективу. Такое сообщение опубликовано 5 февраля пресс-службой МВД России.

В ведомстве отметили, что поправки разработаны в приложение к приказу «О государственных регистрационных знаках транспортных средств». Если ранее трёхзначные коды регионов могли начинаться с цифр 1 и 7, то теперь разрешено использовать все цифры с 1 до 9.

Расширение перечня цифр в трехзначном коде региона предназначено для возможного применения в долгосрочной перспективе, пояснили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в екатеринбургской епархии РПЦ возмутились комбинацией 666 на номерах, которая станет возможной при расширении перечня цифр. В Библии это число упоминается в связи с именем зверя Апокалипсиса.

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