Москва, , 15:48 — REGNUM Чартерные рейсы между Китаем и Россией прекратятся с 14 февраля. Об этом 5 февраля заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании с правительством России.

«С 14 февраля для обеспечения безопасности внутри страны мы намерены прекратить чартерные рейсы — все заранее предупреждены», — заявила Голикова.

В настоящее время приостановлена выдача гражданам Китая групповых и рабочих виз, временно приостановлено движение на российско-китайской и российско-монгольской границе.

Согласно решениям оперативного штаба, с 1 февраля значительно ограничено авиационное сообщение с Китаем. Регулярные рейсы осуществляются только через аэропорт «Шереметьево». С 4 февраля введён запрет на транзитные авиаперелёты иностранных граждан из Китая, сохраняется лишь некоторое количество чартерных рейсов.

Всего в мире зарегистрировано 24,5 тыс. случаев заболеваний, 229 случаев вне Китая. В России было выявлено только два случая.