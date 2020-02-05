Ряжск, , 15:54 — REGNUM Паровоз Л-3454 прибыл в город Ряжск Рязанской области. Локомотив станет памятником, его установят на пьедестал в честь железнодорожников, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации Ряжского района.

Монумент Славы железнодорожникам предложили установить в городе члены совета ветеранов Ряжского района. Они обратились к руководству РЖД с просьбой о выделении паровоза. В ближайшее время будет определено место для установки и благоустройства территории.

Паровоз был построен в 1954 году на Ворошиловградском (Луганском) заводе, серия «Л» получила название в честь главного конструктора Льва Лебедянского. Последним местом работы грузового локомотива был Красноярск.