Ярославль, 5 февраля 2020, 15:43 — REGNUM В Ярославле активно идет строительство новой школы в микрорайоне «Сокол», которая строится по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
5 февраля на стройке побывали депутаты муниципалитета Ярославля. Сейчас вырыт котлован, рабочие заливают фундаментную плиту и частично приступили к возведению цокольного этажа. На объекте много техники и рабочих.
Как рассказали депутатам представители подрядчика, в 2020 году само здание будет построено, в 2021 году его оснастят и новая школа должна заработать. Здание будет строится из кирпича Норского керамического завода.
Контракт на строительство был заключен в конце 2019 года, до этого трижды аукционы срывались из-за отсутствия подрядчиков. Строительством занимается ООО «Ведич».
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