Санкт-Петербург, , 15:43 — REGNUM Сильный ветер и снег ожидается в ночь на четверг, 6 февраля, в Ленинградской области. ГУ МЧС по региону оповестило местных жителей об этом с помощью СМС-рассылки.

По данным Гидрометцентра, в ночь на четверг в регионе пройдет сильный снег, будет метель, а днем снег продолжит идти, но не в таком количестве. Помимо этого, метель будет сопровождаться сильным ветром с запада, северо-запада.

«Днем северо-западный, северный умеренный, утром, днем местами порывы сильного», — отмечают в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в СЗФО.

Температура воздуха в течение дня будет варьироваться от минус 4 до минус 6 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем повышаться.