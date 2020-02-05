Новосибирск, , 15:39 — REGNUM В Новосибирске подорожал проезд в нескольких маршрутных такси — № 25 (микрорайон «Стрижи» — ПКиО «Заельцовский») и № 65 (метро «Заельцовская» — Лобачевского). Рост цен объяснили необходимостью повысить зарплату и закупить новое оборудование, сообщают «НГС Новости».

Цена билета выросла с 1 февраля на пять рублей: в маршрутке №25 — с 30 до 35 рублей, в маршрутке №65 — с 20 до 25 рублей.

Напомним, что 8 декабря проезд подорожал в троллейбусах, трамваях, автобусах и метро.

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