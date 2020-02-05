Екатеринбург, , 15:40 — REGNUM Предполагаемому виновнику скандального ДТП в Екатеринбурге Владимиру Васильеву продлили срок ареста до 1 апреля 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Решение о продлении срока содержания принял Ленинский районный суд. Если постановление не обжалует сторона защиты, то оно вступит в силу через трое суток.

Защита пыталась изменить Васильеву меру пресечения на домашний арест или на запрет ряда действий, однако суд отказал в удовлетворении данных просьб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее потенциальному виновнику продлили арест до 12 февраля 2020 года. Страшная авария с участием Васильева произошла в августе 2019 года. Позже обнаружилось, что водителю подменили анализы — их сдал его отец.

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