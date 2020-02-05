Харьков, Украина, 5 февраля 2020, 15:43 — REGNUM В Харькове шестерых студентов, прилетевших из Китая, поместили в специальные боксы, сообщило местное издание Kharkiv Today.
Он отметил, что один из студентов вернулся из китайского города Ухань — эпицентра распространения коронавируса 2019-nCoV.
Врач отметил, что у студента из Уханя коронавирус не подтвердился и его скоро должны выписать.
Врачи ожидают прибытия тестов, которые позволяют диагностировать наличие болезни.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на одесском вещевом рынке «Седьмой километр» троговцы заставили проверить на коронавирус своего приболевшего коллегу-китайца.
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