Харьков, Украина, , 15:43 — REGNUM В Харькове шестерых студентов, прилетевших из Китая, поместили в специальные боксы, сообщило местное издание Kharkiv Today.

«Мы их специализируем с респираторной инфекцией и динамически за ними наблюдаем», — рассказал главный врач больницы Павел Нартов.

Он отметил, что один из студентов вернулся из китайского города Ухань — эпицентра распространения коронавируса 2019-nCoV.

Врач отметил, что у студента из Уханя коронавирус не подтвердился и его скоро должны выписать.

Врачи ожидают прибытия тестов, которые позволяют диагностировать наличие болезни.

«Пока что такие тест-системы были только в Киеве, в лабораторном центре… На Украину уже пришла первая партия таких тестов. В ближайшее время будет ещё дополнительная партия, и после этого будут распределять их между областями», — рассказал Нартов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на одесском вещевом рынке «Седьмой километр» троговцы заставили проверить на коронавирус своего приболевшего коллегу-китайца.

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