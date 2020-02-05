Москва, , 15:36 — REGNUM В Москве бригады скорой помощи работают в режиме повышенной готовности из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

Как рассказал руководитель Станции скорой помощи Москвы Николай Плавунов, были изданы и проработаны с сотрудниками нормативные документы, регламентирующие действия бригад скорой медицинской помощи при выявлении лиц, имеющих признаки острых респираторных вирусных инфекций при наличии эпидемиологического анамнеза. В эту группу попадают граждане, прибывшие из стран с неблагоприятной обстановкой или те, кто имел контакты с заболевшими.

По словам Плавунова, у всех бригад имеется достаточных запас средств защиты и дезинфекции. Также имеются две специализированные инфекционные бригады с врачами высокой квалификации.

После транспортировки каждого пациента проводится дезинфекция автомобиля скорой помощи.