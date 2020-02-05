Ульяновск, , 15:36 — REGNUM В Ульяновской области работает оперативный штаб для защиты от коронавируса. Проводится мониторинг эпидемиологической обстановки, приняты меры безопасности в аэропортах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В состав регионального оперативного штаба для защиты от коронавируса вошли представители минздрава и управления Роспотребнадзора, а также главный внештатный инфекционист области. В числе их задач — мониторинг эпидемиологической обстановки. Ранее в области был отработан алгоритм действий в учреждениях здравоохранения при подозрении на опасную инфекцию у больных, их последующей изоляции и наблюдения.

Агентством по туризму совместно с профильными ведомствами проводится мониторинг состояния здоровья постояльцев в гостиницах. «Необходимые меры безопасности» приняты в аэропортах, отмечают власти. Так, по словам первого вице-губернатора Андрея Тюрина, усилен контроль при приёме пассажиров из-за рубежа:

«Пункты пропуска оборудованы стационарным и мобильным тепловизорами, которые позволяют выявить граждан с повышенной температурой тела. Имеются изолированные помещения для работы медицинского персонала».

По данным областного агентства по туризму, около 180 человек планировали поездки в Китай до 30 июня. Напомним, с 24 января российским туроператорам и турагентам рекомендовано прекратить продажу туров в Китай, также закрыты чартерные программы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области из-за роста заболеваемости на карантин закрыты школы, обучение продолжается в дистанционном режиме. Также запретили проводить массовые мероприятия.

Напомним, в связи с распространением в Китае коронавируса во всех регионах страны разработаны меры для предотвращения заболевания. В Китае число заболевших превысило 24,3 тыс. человек, жертвами вируса стали 490 жителей.

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