Алма-Ата, Казахстан, , 15:33 — REGNUM В Алма-Ате приступили к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) по снижению выбросов ТЭЦ-2. Об этом 5 февраля написал министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter.

Он обратил внимание на активное обсуждение в социальных сетях проблемы загрязнения воздуха Алма-Аты. В рамках ТЭО рассматривается перевод ТЭЦ на газ или установка фильтров, отметил министр.

Он добавил, что ТЭО завершат в апреле 2020 года, после чего все детали проекта представят вниманию общественности.

Напомним, 3 февраля Магзум Мирзагалиев заявил, что проблему загрязнения воздуха в Нур-Султане можно решить газификацией города.

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