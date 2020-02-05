Москва, , 15:31 — REGNUM Банк России с 7 февраля 2020 года выпускает в обращение пять памятных монет из недрагоценного металла из серии «Оружие Великой Победы», сообщается на сайте регулятора.

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Тираж каждой монеты номиналом 25 руб. составит 1 млн штук каждая. Монеты обязательны к приему по номиналу.

Монеты посвящены оружию и военной технике, использовавшимся в годы Великой Отечественной войны. На них изображены: станковый пулемет СГ-43, торпедный катер типа «Д-3», легкий крейсер проекта 26 «Киров», пистолет-пулемет Судаева (ППС-43) и пистолет ТТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Центробанк РФ выпускал в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов «Оружие Великой Победы».

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