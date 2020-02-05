Новосибирск, , 15:30 — REGNUM Защита главы отдела новосибирского регионального управления СКР обжаловала арест, сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на управление судебного департамента.«Апелляции также поданы на решения об аресте двух других фигурантов уголовного дела: адвокатов Олега Ч. и Алексея Т.», — уточняет СМИ. Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник отдела СКР Юрий Л., задержанный за взятку, был уволен.

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