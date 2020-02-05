Рязань, , 15:29 — REGNUM Нарушение закона об утилизации отходов обнаружили экозащитники на территории исправительной колонии №7 в селе Льгово Рязанской области. Мусор сваливают в яму и присыпают сеном, утверждают активисты в паблике Экологический рязанский альянс.

Видеоролик экозащитники выложили в сеть 4 февраля. На кадрах видно, что в неглубокой яме находится разный мусор, а приехавший на место трактор сгрузил рядом с краем кузов сена. В 200 метрах от несанкционированной свалки расположена река Ока. Прибрежная полоса также сильно замусорена.

Активисты направили письмо с требованием ликвидировать свалку в региональные министерство природопользования, природоохранную прокуратуру и управление ФСИН.