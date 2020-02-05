Краснодар, , 15:25 — REGNUM Льготы для жителей трёх районов Краснодарского края на проезд по платным участкам федеральной трассы М-4 «Дон» планируют разработать власти. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации края 5 февраля. Речь идёт о Кущевском, Павловском и Крыловском районах, жители ряда населённых пунктов которых могут добираться домой исключительно по платной дороги. Для решения вопроса была создана рабочая группа. Как обещают в администрации, льгота будет «значительной».

»Губернатор поставил задачу — найти компромисс, который устроит и жителей близлежащих районов края, и госкомпанию «Автодор». Первый шаг сделан — сейчас в трех муниципалитетах приступят к формированию списков жителей и примерному перечню территорий, куда они выезжают. Затем для них подготовят предложения по существенному снижению тарифа», — отметил директор департамента внутренней политики администрации края Игорь Чагаев.

В настоящее время проезд по платному участку М-4 «Дон» стоит от 140 рублей для легковых автомобилей и от 210 для небольших грузовиков. Таким образом, для жителей населённых пунктов, расположенных вдоль трассы, поездка в соседнюю станицу к родственникам или по работе обходится в значительную сумму. Новый тариф, как обещают в компании «Автодор», будет максимально приемлем для жителей.

«Не исключено введение абонементов на проезд — с фиксированным количеством поездок. В любом случае, решение будет согласовано с краевыми властями», — пояснил заместитель директора департамента инвестиционного и стратегического планирования госкомпании «Автодор» Андрей Лепихов.

Напомним, на Кубани действует два платных участка на трассе М-4 «Дон»: с 1119 по 1195 км у хутора Веселая жизнь в Павловском районе и с 1195 по 1319 км от станицы Павловской до Краснодара.