Уфа, , 15:29 — REGNUM Руководство ООО «Милка» обвиняют в невыплате почти 8 млн рублей заработной платы своим работникам в Уфе. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По версии следствия, руководство молочной компании, которая входит в состав ООО «Агрохолдинг «Башмилк», с мая по август прошлого года выплачивало заработную плату не в полном объеме 123 работникам, поэтому образовалась задолженность в общей сумме свыше 7,7 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.

Отмечается, что предприятие погасило часть задолженности перед сотрудниками на общую сумму более 500 тысяч рублей.

Отмечается, что ход и результаты расследования руководитель следственного управления Башкирии взял на особый контроль.

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