Бишкек, , 15:16 — REGNUM В учреждениях здравоохранения Киргизии под наблюдением врачей находятся 52 человека, отправленные на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщили 5 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время под наблюдением специалистов по месту жительства находятся 295 человек. Отмечается, что наблюдаемые лица прошли дополнительную диагностику на заражение коронавирусом.

В минздраве добавили, что МЧС подготовило 280 койко-мест, в том числе по 100 штук на КПП «Торугарт» и «Иркештам», 50 — в аэропорту «Манас», и 30 — в аэропорту Оша.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля министр здравоохранения Киргизии Космосбек Чолпонбаев заявил, что России передала республике реагенты, позволяющие выявить коронавирус.

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