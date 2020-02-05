Кампала, , 15:22 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Уганды запасает пестициды для борьбы с саранчой, так как полчища насекомых приближаются к стране с восточной границы. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника.

«Мы связываемся с импортерами из Кении, поскольку здесь (в Уганде) запрещено хранить химикаты», — заявил в телефонном интервью изданию Стивен Биантвэйл, комиссар по защите растений.

«У нас в Уганде нет самолетов для опрыскивания против саранчи», — добавил он.

Биантвэйл также сообщил, что министерство сотрудничает с Организацией по борьбе с пустынной саранчой в Восточной Африке (DLCO-EA), органом, который предоставляет самолеты для борьбы с вредителями в восточноафриканском регионе, база которого находится в столице Кении, Найроби.

Однако Эварист Магара, представитель Уганды в DLCO-EA, заявил, что невыплаченные финансовые обязательства правительства Уганды усложнят возможность помощи со стороны органа по борьбе с саранчой.

«Наша задача состоит в том, чтобы ввести в эксплуатацию самолеты для опрыскивания химикатами, [что будет возможно] если правительство выплатит долги (в размере 18 миллиардов угандийских шиллингов (4,9 млн долларов США). Но пока что ничего не было выплачено», — сказал Магара.

Согласно официальному заявлению DLCO-EA, пока нет никаких признаков ослабления нашествия саранчи в Кении, и риск достижения полчищами саранчи Уганды высок.

«Шансы на дальнейшее распространение внутри Кении и в соседние страны, такие как Уганда и Южный Судан, по-прежнему высоки», — говорится в пресс-релизе организации.

По словам Биантвэйла, в настоящее время саранча находится примерно в 160 км от границы с Угандой.