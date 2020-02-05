Сеул, , 15:19 — REGNUM В столице Южной Кореи временно закроют сорок два образовательных учреждения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей управления образования Сеула Seoul Metropolitan Office of Education.

По их словам, под закрытие попадают детские сады, начальные, средние и старшие школы, расположенные в районах Чуннан-гу и Сонбук-гу.

Известно, что школы и детские сады закроют по причине близкого расположения к дому и месту размещения людей, помещенных в карантин из-за подозрений на коронавирус.

Учебные заведения будут закрыты с 6 по 13 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее зафиксировали восемнадцать случаев заражения коронавирусом нового типа.

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