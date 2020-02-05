Цхинвал, 5 февраля 2020, 15:12 — REGNUM В Южной Осетии 5 февраля на Транскавказской автомагистрали, соединяющей республику с Россией, восстановлено движение. Об этом сообщает пресс-служба местного МЧС.
«Осадки на Транскаме прекратились, лавин нет. Дорога функционирует в штатном режиме», — рассказали в ведомстве спасателей.
В МЧС отметили, что очищены от снега и дороги в высокогорных селах. Спасатели также уточнили, что снегопад снова ожидается с 6 февраля, и призвали всех учитывать прогноз погоды при планировании поездок.
Как передавало ИА REGNUM, 4 февраля Транскавказская магистраль была закрыта из-за угрозы схода лавин.