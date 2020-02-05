Москва, , 15:33 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект депутатов фракции «Справедливая Россия», направленный на установление минимального размера алиментов на содержание несовершеннолетних детей, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

В частности, законопроект предполагал прописать в Семейном кодексе минимальный размер алиментов, выплачиваемых на содержание несовершеннолетних. Причем размер таких выплат не должен быть меньше прожиточного минимум для ребенка, установленного в регионе. Как отмечали авторы инициативы, неуплата алиментов сегодня становится «рядовым явлением», а в ряде случаев выплачиваемых средств не хватает на полноценное содержание ребенка.

Кроме того, авторы инициативы также предлагали прописать в законе новый механизм возмещения сумм, которые государство выплатило на содержание ребенка, чьи родители уклоняются от алиментов. В частности, гарантированная сумма таких ежемесячных выплат не может быть ниже прожиточного минимума ребенка в регионе.

Помимо этого, законопроект также предлагал установить гарантию содержания ребенка за счет бюджетных средств в течение всего периода отсутствия родителя, который должен выплачивать алименты. При этом после нахождения родителя региональные власти получают право взыскать с него средства с учетом процентов.

Как отмечали авторы инициативы, новые нормы могли бы ввести в PФ механизм возможности содержания детей в случае отсутствия родителя, который обязан выплачивать алименты. Однако правительство не поддержало такую инициативу. Так, напоминает правительство, алименты не могут превышать 70% от зарплаты при взыскании.

«Установление размера взыскиваемых с одного родителя алиментов, равного величине прожиточного минимума для детей, приведет к нарушению баланса прав и интересов родителя-плательщика алиментов и другого родителя», — отмечали в правительстве.

Кроме того, величина прожиточного минимума каждый квартал изменяется и уточняется, поэтому правительство отмечает, что механизм, предложенный в законопроекте, неясен, так как непонятно, как именно величина прожиточного минимума будет учитываться при определении минимального размера алиментов.

Профильный комитет Госдумы также выступил против законопроекта, большинство депутатов согласилось с представленными аргументами, инициатива отклонена.