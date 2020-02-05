Киев, 5 февраля 2020, 14:59 — REGNUM Фотоколлаж с изображением голливудского актёра Киану Ривза поместили в украинский учебник Всемирной истории за 10-й класс умышленно, заявил автор учебника, кандидат исторических наук Игорь Щупак на своей странице в социальной сети Facebook.
Щупак рассказал, что видел иллюстрацию на стадии вёрстки учебника и предложил её оставить.
По словам учёного, современные дети очень мало читают, поэтому в его книгах содержится множество QR-кодов, анекдотов на историческую тему и карикатур.
Напомним, изображение сидящего на лавочке Киану Ривза было наложено на знаменитую фотографию 1932 года «Обед на небоскрёбе» (Lunch atop a Skyscraper). Фотоколлаж напечатан на 58-й странице украинского учебника.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования Украины Анна Новосад заявила, что не видела ни одного украинского учебника, не содержащего ошибки.
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