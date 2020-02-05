Киев, , 14:59 — REGNUM Фотоколлаж с изображением голливудского актёра Киану Ривза поместили в украинский учебник Всемирной истории за 10-й класс умышленно, заявил автор учебника, кандидат исторических наук Игорь Щупак на своей странице в социальной сети Facebook.

«Как это понять? Это мем? Да — это мем», — написал он.

Щупак рассказал, что видел иллюстрацию на стадии вёрстки учебника и предложил её оставить.

«Я вспомнил, как в начале 1990-х в одном учебном пособии был размещён портрет Октавиана Августа с подписью «Юлий Цезарь». Об этом написали ноль читателей», — отметил автор.

По словам учёного, современные дети очень мало читают, поэтому в его книгах содержится множество QR-кодов, анекдотов на историческую тему и карикатур.

«За два года использования этих учебников мем с Киану Ривзом увидели только сейчас» — добавил Щупак.

Напомним, изображение сидящего на лавочке Киану Ривза было наложено на знаменитую фотографию 1932 года «Обед на небоскрёбе» (Lunch atop a Skyscraper). Фотоколлаж напечатан на 58-й странице украинского учебника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования Украины Анна Новосад заявила, что не видела ни одного украинского учебника, не содержащего ошибки.

Читайте также: В минобразования Украины раскритиковали учебник истории с Киану Ривзом