Москва, , 14:53 — REGNUM Пресненский суд Москвы отказал органам опеки в проведение психолого-психиатрического обследования родителей девочки, всю жизнь прожившей в больнице, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

«Суд не нашёл оснований для проведения психолого-психиатрического обследования. В ходатайстве отказано», — объявила судья Наталья Каржавина.

Как сообщало ИА REGNUM, вопросы к психологическому состоянию родителей вызвал тот факт, что родителям сообщили о том, что их ребёнок здоров, но они отказались его забирать домой.

Напомним, что органы опеки подали иск об ограничении родительских прав в конце 2019 года после получения сообщения от перинатального центра о том, что у них находится здоровая, девочка, которая может быть выписана домой, но родители ее не забирают.