Ульяновск, , 14:50 — REGNUM В Ульяновске центр по содержанию бездомных животных появится на базе существующего приюта. При этом отлов собак будут записывать на видео, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Во время рабочего визита в организацию по защите животных «Подарок судьбы» глава региона Сергей Морозов поручил создать на его базе современный центр для бездомных животных. Руководству Ульяновска рекомендовано оказать помощь в материально-техническом усовершенствовании приюта. В настоящее время здесь содержатся около сотни собак и порядка 40 кошек, есть карантинные отделения, щенячий и хозяйственный блоки, место для приготовления пищи, ветпункт.

Во время рабочей поездки также обсудили реализацию механизма по отлову, стерилизации, вакцинации и возврату бродячих животных. Финансирование на эти цели будет идти из регионального бюджета. Директор департамента ветеринарии Нина Пелевина сообщила, что «во время отлова будет вестись видеофиксация, после этого все собаки будут переданы в приют»:

«Далее животных обследуют, проведут вакцинацию, а затем стерилизацию и кастрацию. В питомнике собаки проведут от 15 до 20 дней. За это время животным будет подобрана семья. В случае, если собаку не забрали, мы должны отпустить её в естественную среду обитания, где отловили».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году вступил в силу федеральный закон, который регламентирует новые подходы регулирования численности и содержания безнадзорных животных.

В Ульяновской области планируется ввести новые правила в отношении бродячих животных: заменить убийство стерилизацией и вакцинацией. Ранее Сергей Морозов заявил о переформатировании нормативной базы по обращению с животными и о введении в муниципальных образованиях ответственных за обращение с животными. Глава региона отмечал, что «выйдем на новый метод работы: отлов — вакцинация — стерилизация — выпуск».

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