Улан-Удэ, , 14:42 — REGNUM На территории Бурятии проживают более 6,5 тыс. представителей коренных малочисленных народов севера России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республик, в том числе это почти 3,6 тыс. сойотов и чуть меньше 3 тыс. эвенков.

Вопрос сохранения языка последних подняла директор высшей школы бурятского языка и литературы БГУ Гарма-Ханда Гунжитова на совещании в правительстве.

«Из 18 сельских поселений с эвенкийским населением эвенкийский язык изучается только в пяти школах. Но при этом, не ведется изучение эвенкийского языка ни в одном детском дошкольном учреждении», — отметила она.

В ответ глава Бурятии Алексей Цыденов предложил разработать программу сохранения и развития языков коренных малочисленных народов севера Бурятии. Меры поддержки будут аналогичными тем, которые предусмотрены в госпрограмме сохранения и развития бурятского языка.

«Одним из решений по бурятскому языку стало то, что мы воспитателям детского сада выплачиваем 15% плюсом к заработной плате. Вот эвенкийскому и сойотскому языкам нужно принять точно такое же решение, оформить соответствующим образом и в бюджете предусмотреть». — отметил он.

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