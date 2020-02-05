Саранск, , 14:38 — REGNUM В Республиканскую инфекционную больницу были доставлены две жительницы Саранска, которые вернулись из туристической поездки в Китай. Девушки самостоятельно обратились в медучреждение, почувствовав себя плохо, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

При поступлении в больницу девушкам поставили диагноз «ОРВИ», был отобран необходимый для лабораторных исследований материал. Сейчас пациентки находятся в изолированном помещении, за лицами, которые контактировали с девушками, ведется медицинское наблюдение.

По словам министра здравоохранения Мордовии Олега Маркина, эпидобстановка в республике спокойная. В республике имеются все необходимые средства индивидуальной защиты, препараты и оборудование в достаточном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с распространением в Китае коронавируса во всех регионах страны разработаны меры, для предотвращения массового заболевания. При этом в Китае число заболевших превысило 24,3 тыс. человек, жертвами вируса стали 490 жителей Китая.