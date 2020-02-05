Тбилиси, , 14:37 — REGNUM Темпы роста количества ВИЧ-инфицированных в Грузии увеличились в январе 2020 года. Об этом говорится в опубликованном отчете Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии.

По данным медицинского центра, в течение первого месяца текущего года было выявлено 48 новых случаев. Это на семь случаев больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Всего, согласно отчету, в Грузии 8150 ВИЧ-инфицированных. Чаше всего, их возраст составляет от 29 до 39 лет.

«Исходя из закономерности эпидемии СПИД, предположительная цифра ВИЧ-инфицированных в Грузии достигает 10,5 тысяч. Это довольно солидная цифра для такой малочисленной страны, как Грузия», — говорится в сообщении медцентра.

Стоит отметить, что впервые диагноз ВИЧ/СПИД в Грузии был поставлен в 1989 году. По статистике, этого времени СПИД развился у 4271 пациента, а умерли от данной болезни 1645 человек.